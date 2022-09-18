Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів.

За минулу добу російські окупанти завдали шість ракетних ударів по території України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За минулу добу російські окупанти завдали 6 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України. Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Харків, Дворічна, Кам’янка, Красногорівка, Новомихайлівка, Нескучне, Успенівка, Миролюбівка, Біляївка, Високопілля та Миколаїв. Ворог вдарив по цивільних об’єктах на околицях Запоріжжя, а також по містах Чугуїв та Краматорськ, де є жертви серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також наголосили, що залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії різних типів.

Так, на Сіверському напрямку – в районі Гути-Студенецької Чернігівської області.

На Харківському напрямку, зокрема й із території РФ, ворог гатив в районах населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Стрілеча, Висока Яруга, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Дворічна, Куп’янськ, Кам’янка.

На Краматорському напрямку окупанти атакували Райгородок, Озерне, Пискунівка, Крива Лука, Сіверськ, Миколаївка, Верхньокам’янське, Спірне та Веселе.

Тим часом на Бахмутському напрямку ворожих обстрілів зазнала Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Одрадівка, Миколаївка Друга, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку були обстріляні Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Опитне та Красногорівка, а на Запорізькому напрямках – Кам’янське, Степове, Оріхів, Гуляпільське, Білогір’я, Ольгівське, Темирівка Новосілка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Трудолюбівка, Петрівка, Біла Криниця, Лозове, Благодатівка, Широке, Партизанське, Тернові Поди, Лимани, Мирне та Таврійське.

Як раніше повідомляв УНІАН, оперативне командування "Південь" повідомило, що ЗСУ на півдні знищили ще одну баржу, за допомогою якої окупанти намагалися доправляти озброєння та техніку. Протягом дня ворог продовжував активну аеророзвідку, ракетно-артилерійські обстріли та наніс 12 авіаударів по наших позиціях та територіальних громадах вздовж лінії фронту.

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