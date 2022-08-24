Ворожий вертоліт було ліквідовано на східному напрямку.

Вночі повітряні сили ЗСУ знищили вертоліт російських окупантів Ка-52.

Про це у своєму Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Близько першої ночі 24 серпня на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України демілітаризовано вертоліт Ка-52 російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 23 серпня українські захисники збили вже 817 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня. Крім того, українською армією знищено 234 російських літаки та 199 гелікоптерів.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що з кінця квітня російська авіація не з'являється у небі України через те, що командування армії РФ вже боїться випускати літаки в зону ураження українських засобів протиповітряної оборони.

Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний директор компанії Baykar Makina Халюк Байрактар заявив, що українські війсьві демонструють дуже хороші навички у використанні безпілотників Bayraktar TB2 .

Вас також можуть зацікавити новини: