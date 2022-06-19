Ворог не зміг захопити значну ділянку території і значно просунутися.

За останні кілька днів ситуація на фронті кардинально не змінилася.

Про це повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що росіяни не змогли захопити значну ділянку території і просунутися вглиб України.

"За останні кілька днів ситуація, на щастя, кардинально не змінилася, незважаючи на кількочисельну перевагу. Незважаючи на те, що ворог має дуже багато засобів, зосереджених саме на напрямку Донецької та Луганської областей, він не мав значних успіхів. Не було захоплено значної ділянки території і великого просування вглиб території. І це велика заслуга всіх наших воїнів, які боронять східні рубежі", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 19 червня, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що битва за Донбас йде не за сценарієм росіян. За його словами, окупанти не можуть просунутися ні в Луганській, ні у Донецькій області так, як планували.

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