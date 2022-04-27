За словами Маляр, Росія робила те саме в інших регіонах світу, де брала участь в бойових діях.

Російські військові продовжують використовувати проти наших громадян заборонену зброю. Водночас в Україні уже встигли зафіксувати застосування ворогом декілька різновидів такого озброєння.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона підкреслила, що це впізнаваний почерк Росії. За словами Маляр, Росія робила те саме в інших регіонах світу, де брала участь в бойових діях. Водночас зазначила, що зараз справді спостерігають дуже великий перелік всього, що росіяни застосовують в Україні.

"Росіяни випробовують на українцях зброю, яка перебуває в стадії розробки. Або ж вже завершена, але ще не пройшла перевірок", – заявила Маляр.

Заступниця наголосила, що Україна фіксує кожен злочин ворога. Крім того, добиватиметься належної міжнародної реакції.

"Ми готові чекати певний час, розуміючи, що міжнародні процедури надзвичайно тривалі. Утім, ключове, що ми можемо зробити в цій ситуації – це вигнати ворога з нашої землі", – підсумувала Маляр.

Раніше керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко заявляв, що на тлі повномасштабного військового вторгнення в Україну, Росія використовує всі види озброєння, яке є у неї в арсеналі. Також країною-окупантом активно використовується заборонене озброєння.

Вас також можуть зацікавити новини: