Загарбники намагаються закріпитися в Дронівці, – DeepState

Українські захисники намагаються знищувати окупантів, але їхня кількісна перевага дається взнаки.

Російські загарбники вдаються до численних спроб закріпитися у селі Дронівка Сіверської міської громади Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні моніторингового проєкту DeepState у Telegram.

Зокрема, українські оператори дронів продемонстрували відео ураження російських окупантів в Дронівці.

"В населеному пункті давно фіксується ворог з численними спробами закріпитися. Сили Оборони ведуть постійні пошукові роботи в селі і намагаються знищувати ворога, але кількісна перевага противника дається взнаки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Генеральний штаб ЗСУ заявив про вихід українських захисників з міста Сіверськ, але в районі міста тривають важкі бої. Зокрема, загарбники мають відчутну перевагу в живій силі та техніці. Попри суттєві втрати, загарбники продовжують активні наступальні дії. Водночас, місто залишається під вогневим контролем українських воїнів.

