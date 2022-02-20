116 разів окупанти застосували заборонене озброєння.

За минулу добу, 19 лютого, підтримувані Росією бойовики здійснили 136 обстрілів на Донбасі. З них 116 - із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї.

Про це повідомили у штабі ООС.

Під обстріли потрапили:

сім разів Новотроїцьке - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, артилерії калібру 122 мм та автоматичних станкових гранатометів;

Гранітне - з артилерії калібру 122 мм;

чотири рази Старогнатівка - з артилерії калібру 152 мм і 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм;

три рази Новоселівка - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;

двічі Болотене - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм;

двічі Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;

Широкине - з мінометів калібру 120 мм;

три рази селище Миронівське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів;

п'ять разів Новогнатівка - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;

чотири рази Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

чотири рази Травневе - з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів;

чотири рази Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;

двічі Південне - з мінометів калібру 82 мм, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

п'ять разів Новозванівка - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів;

п'ять разів Луганське - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і ручного протитанкового гранатомета, станкового протитанкового гранатомета;

двічі Авдіївка - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих комплексів;

дев'ять разів Щастя - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

п'ять разів Кримське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів;

чотири рази Мар'їнка - з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів;

двічі Опитне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

чотири рази Нью-Йорк - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

двічі Лопаскине - з мінометів калібру 82 мм;

п'ять разів Новолуганське - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;

п'ять разів Станиця Луганська - з танка, артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;

три рази Причепилівка - з мінометів калібру 120 мм;

Сизе - з мінометів калібру 120 мм;

Новогригорівка - з артилерії калібру 122 мм;

сім разів Троїцьке з мінометів калібру 120 мм;

Старий Айдар - з артилерії калібру 122 мм;

чотири рази Шуми з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометі;

п'ять разів Зайцеве - артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм;

п'ять разів Станиця Луганська - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БМП, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

двічі Трьохізбенка - з мінометів калібру 120 мм;

двічі Богданівка - з мінометів калібру 120 мм;

Авдіївка - з мінометів калібру 120 мм;

Новоселівка-2 - з мінометів калібру 120 мм;

Новотошківське - з мінометів калібру 120 мм;

Новоолександрівка - з мінометів калібру 120 мм;

Чермалик - з мінометів калібру 120 мм;

двічі Піски - з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів;

Новогнатівка - з мінометів калібру 120 мм;

Опитне - з мінометів калібру 120 мм.

Як зазначають у штабі ООС, в Донецькій області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Особливо цинічними в штабі назвали обстріли КПВВ "Щастя", по якому окупанти тричі вели прицільний вогонь з мінометів і станкових протитанкових гранатометів.

"Цей підступний обстріл з боку російських окупаційних підрозділів є черговим свідченням того, що бойовики не дотримуються жодних міжнародно-правових норм. Постраждалих цивільних осіб та особового складу КПВВ немає", - йдеться в повідомленні.

Через обстріли на Донбасі українська сторона тимчасово призупинила роботу КПВВ "Щастя". Регулярні обстріли з боку противника ставлять під загрозу життя і здоров'я мирного населення і персоналу, який працює на пункті пропуску, тому командувач ООС прийняв рішення закрити КПВВ "Щастя" з 08:00 20 лютого на період військової загрози.

Унаслідок обстрілів, 19 лютого, двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості та знаходяться в лікувальних установах.

Один військовослужбовець отримав бойове травмування.

З початку доби, 20 лютого, з боку бойовиків зафіксовано 8 порушень, 7 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Без втрат.

Як повідомляв УНІАН, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно заявив, що російські кадрові військові та спецслужби готують терористичні акти на окупованих територіях Донбасу, щоб ввести в Україну Збройні сили РФ під виглядом "миротворців".

Станом на 22:00 19 лютого на фронті було зафіксовано 122 порушення режиму перемир'я за добу, з яких 108 - із застосуванням забороненої "Мінськом" зброї. Двоє українських військових загинули, четверо поранено.

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Росія планує вторгнення в Україну найближчим часом.

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