Хомчак закликав не створювати загони добровольців, як це вже почали робити на Прикарпатті.

У Генштабі відреагували на наміри місцевої влади деяких областей щодо створення загонів добровольців на випадок загострення ситуації на фронті та кордоні з Росією.

Про це йдеться у зверненні головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, оприлюдненому на сторінці Генштабу Збройних сил у Facebook.

Раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив сформувати загін добровольців, які в разі повномасштабного вторгнення Росії захищатимуть Україну на сході.

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Хомчак наголосив, що Генштаб прогнозує всі можливі варіанти розвитку ситуації та визначає адекватні шляхи реагування. У регіонах, зокрема, проводяться планові та позапланові збори резервістів й територіальної оборони.

"У зв’язку із зазначеним, прошу представників органів державної влади та місцевого самоврядування не нагнітати ситуацію та не розбурхувати панічні настрої в суспільстві. Звертаю увагу, що не варто зміщувати акценти створенням не визначених законом воєнізованих формувань. Адже подібна не скоординована діяльність може бути спекулятивно використана російською пропагандистською машиною для інформаційного підтвердження їхніх маніпулятивних та брехливих тверджень щодо ситуації в Україні", - йдеться у зверненні Хомчака.

Він зазначив, що в ЗСУ вже прийняті всі рішення щодо швидкого розгортання додаткових резервів та необхідних ресурсів на випадок загострення ситуації.

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"Звертаюсь із закликом долучатись до Збройних сил України, поповнювати оперативний резерв і підрозділи територіальної оборони", - резюмував головнокомандувач ЗСУ.

Скупчення військ РФ на кордоні з Україною

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.

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Автор: Юрій Годован