Посилення обороноздатності України не дозволить перенести війну в Європу, зазначили в Центрі стратегічних комунікацій.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголошують, що наразі російські ракети загрожують вже не лише Україні, але й державам-членам НАТО, а посилення обороноздатності України не дозволить перенести війну в Європу.

Про це йдеться у коментарі Центру щодо проведення екстреного засідання Ради Україна - НАТО, скликаного у відповідь на нещодавні масовані ракетні атаки Росії по Україні. Зауважується, що підтримка України з боку НАТО є важливим сигналом євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору.

"Україна скористається кризовим консультаційним механізмом Ради Україна - НАТО відповідно до домовленостей, досягнутих у рамках Вільнюського саміту Альянсу. Однією з ключових тем екстреного засідання Ради буде питання зміцнення протиповітряної оборони України. Російські ракети загрожують вже не лише Україні, але й державам-членам НАТО, наприклад, Польщі та Румунії. Посилення оборонних спроможностей України - це також зміцнення безпеки НАТО", - йдеться у коментарі.

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Як повідомляв УНІАН, 4 січня речник НАТО Ділан Вайт повідомив, що генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг на 10 січня скликає засідання Ради Україна - НАТО через нещодавні ракетні і дронові атаки РФ проти українських міст і цивільного населення. Зустріч відбудеться на рівні послів. Засідання ініційоване Україною.

29 грудня РФ застосувала проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 114 цілей - 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, а також 27 ударних безпілотників Shahed-136/131.

2 січня ворог повторив масовану атаку. Оборонці неба ліквідували загалом 72 (з 99 випущених) ракети: 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал"; 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крилаті ракети "Калібр". Також знищено всі 35 ударних БПЛА Shahed-136/131, які запустила Росія.

Ввечері президент Володимир Зеленський заявив, що за п'ять діб ворог випустив по Україні щонайменше 500 ракет та дронів.

На тлі чергового масованого ракетного удару Росії по Україні вранці 2 січня 2024 року в Німеччині розкритикували повільні поставки озброєння. Голова комітету Бундестагу з питань оборони, представниця Вільної демократичної партії Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн закликала надати Києву далекобійні ракети Taurus.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що Україні потрібно більше систем ППО Patriot для ефективного відбиття атак ворога. За його словами, Київ врятували від катастрофи саме ці системи.

Як відомо, на території сусідніх з Україною країн вже неодноразово фіксували виявлені елементи російських ракет, що залітали під час масованих обстрілів військами РФ українських територій.

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