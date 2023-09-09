Втім, український контрнаступ отримуватиме стільки підтримки, скільки буде необхідно.

Західні партнери залишаються відданими контрнаступу України, але досить скептичні щодо кінцевих цілей президента Володимира Зеленського.

Як зазначає Sky News, країни Заходу відразу різко засудили незаконне вторгнення Росії в Україну. Попри те, що Україна не є членом НАТО, їй надали безпрецедентний рівень військової підтримки для боротьби з російською агресією.

"Попри політичну риторику, більшість держав керуються обмеженими інтересами. По всьому світу точаться війни, але міжнародна спільнота рідко втручається. Тож навіщо підтримувати країну, яка не є членом НАТО, одразу після міжнародної пандемії та на тлі внутрішньої кризи вартості життя?", - пише видання.

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Росію давно вважали потенційною загрозою інтересам Заходу, і оборонні бюджети були зосереджені відповідно. Після принизливого розпаду Радянського Союзу диктатор Володимир Путін прагнув знову зробити Росію наддержавою та протистояти розширенню НАТО.

Великі запаси природного газу та нафти Росії забезпечили економічну могутність, а зростаюча залежність Заходу від російських енергоносіїв надихнула Путіна.

"Втім, ніхто не очікував російського вторгнення. Попри перевагу Росії, український опір був рішучим, хоробрим і ефективним. Україна не була членом НАТО, і у Заходу не було апетиту до прямого конфлікту з Росією. Проте агресія Москви була прямою загрозою для Європи, і якщо Україна не витримає, то що далі? Захід не міг дозволити Росії перемогти; здорове розуміння мети стимулювало міжнародні зусилля з надання військової підтримки Києву", - йдеться у матеріалі.

Цілі різні, але узгджені

Мета полягала у тому, щоб Росія не становила загрози Європі. Але метою України було звільнення своєї території.

Sky News зазначає, що "цілі різні, але достатньо узгоджені, щоб створити єдиний фронт проти наступу Росії".

З розвитком війни російська армія понесла значні втрати, оголилися її слабкі сторони. Західні санкції зруйнували російську економіку, Росія стала ізгоєм на світовій арені, а Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення проти Путіна.

Диктатор був змушений вступати в неприємні комерційні відносини з Іраном і Північною Кореєю, щоб зберегти свої військові зусилля, а НАТО розширилося як прямий результат агресії Путіна.

Крім того, російський диктатор зіткнувся з найбільшою прямою загрозою своєму режиму через повстання ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина.

"Росія більше не становить реальної загрози для Європи. Західна мета цього конфлікту була досягнута. Але Україна все ще втягнута в жорстоку битву за вигнання російських військ з окупованих територій. Досягнувши своєї стратегічної мети, західні демократичні уряди також повинні вирішити внутрішні економічні кризи, пріоритети та відновлення національних запасів зброї", - зауважує видання.

Нещодавнє опитування CNN показало, що більшість американців проти дозволу Конгресу додаткового фінансування для підтримки України у її війні з Росією. Немає жодного сумніву, що публічно західні політичні лідери хочуть підтримати Україну "що б це не було", але "сувора реальність полягає в тому, що цілі України більше не збігаються з її партнерами".

Що це означає для Зеленського та України?

Захід зобов'язався підтримати контрнаступ України, але зростатиме скептицизм щодо того, чи можна досягти кінцевих цілей Зеленського.

Втім, партнерам потрібно забезпечити європейську безпеку – тому цілі збігаються навколо гарантування післявоєнного суверенітету України. Крім того, Україна може скористатися підтримкою та ресурсами Заходу для відновлення своєї інфраструктури.

Президент Зеленський довів, що він - видатний лідер військового часу, стимулюючи міжнародну спільноту до забезпечення виживання України як незалежної нації. Але тепер потрібна велика державна мудрість, щоб створити основи для процвітаючої, вільної та безпечної України.

"Багато українців налаштовані вигнати всіх росіян зі своєї території. Це право України, її боротьба, її майбутнє і її жертва. Подальші жертви, спустошення та страждання залишать жахливий спадок, але яка ціна миру?", - пише видання.

Мирний план Зеленського

Мирний план українського президента Зеленського складається з 10 пунктів і передбачає відновлення контролю над своєю територією, повернення військовополонених і притягнення до відповідальності за військові злочини. Він також пропонує вирішити проблему ядерної безпеки, яка поставлена під загрозу через окупацію РФ Запорізької атомної електростанції, і продовольчої безпеки шляхом захисту експорту зерна.

Наприкінці лютого 2023 року Китай оприлюднив свій "мирний план" щодо України, запропонувавши припинити бойові дії і відмовитися від односторонніх санкцій.

Втім, за кілька місяців африканські країни також вирішили показати свої ідеї щодо встановлення миру в Україні. Крім того, Бразилія намагалася "помирити" Київ і Москву, також до цього долучилася ПАР.

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