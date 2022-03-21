Українські воїни впевнені, що стримають ворога та підуть у контрнаступ.

Окрема мотопіхотна бригада Маріуполя показала бойові будні. Воїни впевнені, що відіб'ють наступ та передали вітання "російському солдату".

Відео з'явилося у мережі.

"Я впевнений, що ми можемо піти у контрнаступ. Ми будемо мститися не тільки за наших побратимів, але й за дітей і жінок, оскільки це наша найважливіша опора, підтримка і заради них ми готові віддавати своє життя, а ворогів і на метр до дому не підпустимо. Русскій солдат, йди за кораблем", - сказав один з воїнів.

Тим часом захисники готують "подарункові" снаряди для окупантів. Кожен дбайливо підписують. На відео можна вгледіти снаряди із надписом "За Україну", "За Харків", "За Тростянець", "За Бердянськ", "За Охтирку".

"Великий привіт передаю тим покидькам, які напали на наші міста. За Маріуполь, за Київ, за Миколаїв, за Харків, за всі міста, за всі лікарні, за школи, за дитсадки, за мирні будинки, які були знищені вашою авіацією та артилерією. Ви - покидьки. Вас чекає кара. Цією карою будемо ми. Розрахунок, увага! За моєю командою - 333", - сказав воїн.

Після цього артилерія залпом накрила позиції окупантів.

Водночас ще один захисник побажав побратимам бути незламними, як наша столиця.

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