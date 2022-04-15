8 квітня війська РФ вдарили ракетою з написом "За детей" по залізничному вокзалу міста, де були близько 4 тисяч цивільних. Десятки загинули.

Представництву ООН передали закривавлену дитячу іграшку з вокзалу у Краматорську.

Як повідомляється на сторінці МВС України у Facebook, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зустрівся з кризовим координатором ООН в Україні, спеціальним представником Генерального Секретаря ООН Аміном Авадом, та розповів, зокрема, про обстріл вокзалу Краматорська.

"Це був прямий, цілеспрямований, спланований удар по цивільних. Цей злочин РФ забрав життя 59 мирних українців, серед яких 7 дітей. Окрім того, 114 осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості. Серед тіл поранених та вбитих знайдено закривавлену м'яку дитячу іграшку. ... Нехай ця іграшка стане символом горя українських матерів, а також нагадуванням про долі наших дітей, які цинічно та масово нищить Росія", - сказав очільник МВС.

У відомстві зазначили, що фото цього закривавленого іграшкового коника вже облетіло безліч світових медіа та "стало символом знищених доль українських дітей".

Поліцейські вилучили іграшку з місця події, зберегли її в тому стані, в якому вона була після трагедії, та доставили до Києва. Тепер її віддадуть до Міжнародної незалежної Комісії з розслідування фактів російських воєнних злочинів в Україні.

Монастирський також нагадав, що від початку повномасштабної війни слідчі Нацполіції розпочали розслідування понад 6 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених військовими РФ, а на території України загинули понад 190 дітей та близько 350 - отримали поранення.

Ракетний удар по Краматорську: що відбувалося

Як повідомляв УНІАН, вранці 8 квітня війська РФ завдали удар ракетою "Точка-У" з написом "За детей" по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували близько 4 тисяч цивільних. Переважно жінки, діти та літні люди чекали на евакуаційний потяг.

Внаслідок удару загинули 59 людей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на тверду глобальну реакцію щодо цього воєнного злочину російських окупантів.

Російські пропагандисти тим часом змонтували ролик з титрами в стилі BBC, який нібито доводив, що Україна сама здійснила удар по залізничному вокзалу. Однак британська телемовна компанія спростувала заяви РФ.

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