За останніми даними, в результаті обстрілу загинули півсотні людей.

В результаті обстрілу російськими військами залізничного вокзалу в місті Краматорськ загинули щонайменше 50 людей, багато поранених, також постраждали домашні тварини.

Про пережитий жах в ефірі 24 каналу розповів кореспондент з Краматорська, який став свідком обстрілу.

"Люди грілися на сонці й чекали на потяг. Після вибуху всі впали. Я почав бігти і це мене врятувало. Тому що з рештою сталася м'ясорубка, неймовірний жах", - розповів журналіст.

За його словами, полум'я поширювалося дуже швидко - палали автомобілі. Журналіст каже, що бачив, як згорів чоловік, що знаходився біля транспорту.

"Коли я біг, я бачив, як скло потрапляло в людей. Також на людей потрапляла невідома речовина, яку неможливо зняти зі шкіри. У мене від нього є кілька опіків. Відходьте від вікон. Це дуже велика небезпека", - зазначив він, додавши, що багато людей були з домашніми тваринами. Вони також отримали поранення.

Окремо очевидець обстрілу відзначив роботу профільних служб.

"Рятувальники спрацювали блискавично. Одразу приїхали лікарі, правоохоронці. Все було дуже злагоджено. Всіх, хто постраждав, відвезли в лікарню", - говорить він.

Обстріл вокзалу в Краматорську

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 квітня, окупанти вдарили по залізничному вокзалу Краматорська.

За словами очільника Донецької області Павла Кириленка, під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже триває евакуація жителів Донецької області в більш безпечні регіони України.

Дії окупантів кваліфіковані за 438 статтею Кримінального кодексу - порушення законів і звичаїв війни.

З Краматорська евакуюватимуть автомобільним транспортом всіх жителів Донецької області, які зможуть дістатися до міста.