Несумісне з життям поранення дістав військовослужбовець з Нікополя Андрій Бєляєв.

Стало відомо ім'я військовослужбовця Збройних сил України, який вчора загинув внаслідок артилерійського обстрілу позицій Об'єднаних сил у Луганській області.

Про це у Facebook повідомив Нікопольський об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

"Вчора ввечері, 13 липня, в зоні проведення операції Об’єднаних сил в районі с. Причепилівка Новоайдарського району під час ворожого артилерійського обстрілу з 122-мм та 152-мм калібру бойових позицій 57-ї окремої мотопіхотної бригади загинув наш земляк, нікопольчанин Андрій Бєляєв, 1982 року народження", - йдеться в повідомленні.

"На Донбасі загинув мій побратим, з яким я разом воював. Андрій Бєляєв, позивний "Бєлий". Доброволець з 2014 року, кілька разів підписував контракт і нині був на фронті... 17 липня (через три дні) йому мало виповнитися 39 років", - розповів його побратим Олександр Махов.

За його даними, підрозділ потрапив під щільний артилерійський обстріл, і "Бєлий" загинув на місці.

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"Досвідчений воїн. Сам першим йшов вперед, першим стріляв, брав на себе відповідальність. Був прикладом для мене на війні. Тихий герой. Звичайний чоловік, яких тисячі, що пішли на війну. Не брав участі у визначних боях і операціях. Але на своїй маленькій війні був серед найкращих. Щирий. Завжди усміхнений. У нього залишилось троє дітей", - зазначив Махов.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

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Автори: Денис Прядко, Віталій Саєнко