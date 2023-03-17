Під час звільнення острову російські окупанти чинили потужний спротив.

Голова української розвідки Кирило Буданов розповів, чому було важливим завданням звільнити острів Зміїний від російської окупації.

"Без відновлення контролю за островом Зміїний було неможливе будь-яке судноплавство з портів України. Без цього росіяни просто економічно би нас знищили", - передає слова Буданова прес-служба ГУР.

Також командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа розповів про ключові моменти, завдяки яким звільнення острова стало реальністю.

Відео дня

"Затоплення ракетного крейсера "Москва", знищення декількох десантних кораблів, катерів противника, загалом порушення логістики острова Зміїний — все це у подальшому вплинуло на вивільнення цього острова від загарбників. Це стосується морського компонента", - сказав Неїжпапа.

Повітряний компонент теж працював над звільненням острова. У тому числі і Байрактари морської авіації.

У той же час російські військові готувалися до оборони та чинили потужний спротив на острові. Там було багато споруд, тож їм було де ховатися. Вони швидко переміщалися по острову, міняли позиції.

"Це був їхній острів, на якому вони були не один раз. Я вам скажу, це достатньо епічна битва була…Островом оволодіти можна, якщо у вас є перевага у вогневій силі, що потім і показало. Так? Його просто стерли з лиця землі, вони ж потім нагнали туди купу людей, вертушок, всього решта - їх там просто помножили на нуль і все. І вони зробили жест доброї волі, скажімо так", - відзначає командир однієї зі штурмових груп спецпризначення ГУР МО України з позивним "Скін".

Як відбувалася деокупація острова Зміїний

Російські військові ще наприкінці лютого 2022-го року захопили острів Зміїний. У перший день повномасштабної війни загарбники атакували острів, а вже 26-го лютого зв’язок із захисниками Зміїного був втрачений.

13 квітня був уражений флагман Чорноморського флоту ВМС РФ "Москва", котрий брав участь у захопленні та контролюванні острова. Ця подія стала однією із ключових у подальшій деокупації Зміїного.

4 липня українські військові встановили прапор на острові, а 7 липня повідомили про повну зачистку Зміїного від російських сил. Загалом було підтверджено знищення близько 30 одиниць техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: