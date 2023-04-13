Це був перший візит французького генерала на територію України.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підбив підсумки зустрічі з начальником Об'єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки Тьєрі Бюркаром.

Він наголосив, що це був перший візит генерала до України, який є чітким сигналом підтримки нашої країни у війні проти агресора. Також Залужний у своєму Telegram зазначив, що сторони під час зустрічі обговорили військову підтримку України. Діалог був доволі "змістовним" й стосувався винищувачів F-16.

"Детально зупинився на потребі України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, засобах протиповітряної оборони та винищувачах F-16", - вказав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що сторони домовилися й надалі продовжувати плідну співпрацю за цими питаннями, а також ділитися бойовим досвідом.

Україна наполягає на отриманні винищувачів F-16

Як повідомляв УНІАН, Україна просить західних партнерів надати сучасні винищувачі F-16, однак рішення про їх передачу ані у Сполучених Штатах Америки, ані в інших країнах не ухвалювали.

25 березня речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Сили оборони України зможуть дуже швидко звільнити окуповані території, якщо отримають американські винищувачі F-15 та F-16, які мають країни-члени НАТО.

6 квітня стало відомо, що двоє українських пілотів успішно пройшли тестування на сучасних винищувачах у США. 7 квітня Ігнат повідомив, що українські військові льотчики можуть навчатися літати на F-16 менш як за пів року.

11 квітня у Міністерстві оборони Данії заявили, що рішення про передачу Україні літаків F-16 має ухвалюватися спільно з країнами-союзниками.

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