Експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко переконаний, що Кремль чекає на президентські вибори в США.

Заява міністра оборони РФ щодо повернення усіх російських військополонених додому свідчить про те, що зараз Кремль не розраховує на заморожування ситуації.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко, зазначивши при цьому, зараз Кремль чекає на президентські вибори в США.

"На даному етапі росіяни навряд чи розраховують на замороження війни. Очевидно, що вони очікують на завершення виборчих циклів в цілій низці країн західної та Східної Європи. В першу чергу, орієнтуються на результати майбутніх президентських виборів у США у 2024 році", - заявив експерт.

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Він також зазначив, що Кремль все ще сподівається, країни Заходу або припинять надання військової допомоги Україні, або будуть її зменшувати.

"Російське керівництво, очевидно, робить ставку на те, що під ймовірним гібридним впливом російських спецслужб на хід виборів, після них може статися, що країни Заходу або припинять надання військової допомоги Україні, або будуть її зменшувати і це, зрештою, дозволить РФ претендувати на якусь ймовірну перемогу у цій війні", - заявив експерт.

За словами Жовтенко, якщо цього не вдасться зробити, Кремль піде на заморожування конфлікту.

"Якщо цього не вдасться зробити, то російське військово-політичне керівництво буде в будь-який спосіб намагатися, принаймні тимчасово, заморозити конфлікт, щоб дати собі час для відновлення… і спробувати в нових умовах, за кілька років, продовжити цю війну", - наголосив експерт.

На його думку зараз очевидно, що окупанти розраховують на тривале військове протистояння з Україною.

"Стратегічно росіяни розраховують на тривале військове протистояння з Україною. Вони вписують його у власні геополітичні плани широкого протистояння з так званим колективним заходом, з країнами-членами НАТО та геополітичного протистояння з США. Відмовлятися від такої стратегії вони не планують", - наголосив експерт.

З повним текстом інтерв'ю можна ознайомитися тут.

Російські полонені в Україні

15 серпня 2023 року міністр оборони РФ зганьбився новою метою путінської "СВО" в Україні. За його словами, звільнення російських полонених - тепер головний "головний біль" для його відомства. За його словами, на даний момент РФ вже "налагодила співпрацю" з Комітетом Червоного Хреста, щоб знайти полонених окупантів в Україні.

Станом на 18 серпня 2023 року кількість російських військовополонених в Україні значно зросла. Лише за декілька тижнів активних дій українських Сил безпеки і оборони обміннний фонд збільшився на 200 полонених росіян. Щодня 3-5 російських військовослужбовців здаються в полон за програмою "Хочу жить".

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