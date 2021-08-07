Коли почався обстріл, військові допомагали лагодити цивільну інфраструктуру. Ще один український воїн отримав поранення.

У Донецькій області загинув український військовий, ще одного бійця поранено.

Про це повідомляє 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні, 7 серпня, російські найманці, підступно порушуючи вимоги Мінських домовленостей, застосували протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям щодо відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури у населеному пункті Піски", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ураження один військовослужбовець загинув, ще один - дістав поранення. Стан пораненого - середньої важкості.

Як зазначається на сторінці Оперативно-тактичного угруповання "Схід", на обстріл українські військові відкрили вогонь у відповідь.

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Автор: Віталій Саєнко