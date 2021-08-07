У Донецькій області загинув український військовий, ще одного бійця поранено.
Про це повідомляє 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні, 7 серпня, російські найманці, підступно порушуючи вимоги Мінських домовленостей, застосували протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям щодо відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури у населеному пункті Піски", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ураження один військовослужбовець загинув, ще один - дістав поранення. Стан пораненого - середньої важкості.
Як зазначається на сторінці Оперативно-тактичного угруповання "Схід", на обстріл українські військові відкрили вогонь у відповідь.
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