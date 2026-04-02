Росія збільшила постачання озброєння африканській країні: у Bloomberg оприлюднили подробиці

Росія збільшує обсяги поставок озброєння та військової техніки до Мадагаскару, де при владі перебуває військове керівництво. За даними видання Bloomberg, чергова партія зброї та обладнання була передана в рамках розширення співпраці між країнами. Поставки відбуваються на тлі зміцнення зв'язків Москви з державами Африки.

Поставка відбулася після переговорів між президентом країни Міхаелем Рандріаніріною та президентом РФ Володимиром Путіним, йдеться у заяві військової адміністрації Мадагаскару. До країни прибула партія бронетехніки, стрілецької зброї, боєприпасів та уніформи, яку проінспектував сам президент.

Як стверджує видання, поставки озброєння свідчать про подальше зміцнення військового співробітництва між Росією та Мадагаскаром і розширення присутності РФ на африканському напрямку.

"Допомога, яка включатиме навчання високопоставлених малагасійських військових чиновників як всередині країни, так і в Росії, є "стратегічним активом для малагасійської армії", – заявив міністр оборони африканської країни Елі Разафітомбо.

Яким ще країнам Росія продає зброю

Раніше видання Financial Times повідомило, що Іран уклав секретну угоду з РФ про придбання тисяч сучасних переносних ракетних комплексів у рамках наймасштабнішої програми відновлення системи протиповітряної оборони на суму 500 млн євро. Згідно з інформацією, Росія зобов'язується поставити Ірану 500 переносних пускових установок "Верба" і 2500 ракет "9М336" протягом трьох років.

Крім того, за повідомленнями Bloomberg, Індія схвалила закупівлю озброєння на $25 млрд, включаючи п'ять додаткових російських ЗРК на приблизно $6,1 млрд. Закупівля цих систем спрямована на посилення військового співробітництва з Росією та зміцнення ППО країни.

