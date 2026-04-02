iPhone 18 Pro та 18 Pro Max залишаться без найпопулярнішого кольору

Замість чорного кольору Apple тестує нові яскраві кольори, зокрема бордовий, фіолетовий та кавовий.

Згідно з останніми витоками, Apple не планує випускати майбутні iPhone 18 Pro і 18 Pro Max в темних кольорах корпусу, включаючи звичні Space Black і Graphite.

iPhone 17 Pro і Pro Max стали першими за довгий час iPhone, які не отримали чорного або темно-сірого кольору. За інформацією перевіреного інсайдера Instant Digital, нові "прошки" чекає та сама доля, незважаючи на те, що чорний традиційно вважається найпопулярнішим відтінком серед покупців смартфонів у всьому світі.

Замість чорного, Apple тестує нові яскраві кольори для iPhone 18 Pro, включаючи бордовий, фіолетовий і кавовий, однак які саме з'являться у продажу – наразі невідомо. Якщо чутки виправдаються, iPhone 18 стане найяскравішим поколінням в історії лінійки Pro.

Відео дня

Інсайдер стверджує, що чорний колір буде пропонуватися тільки в складаному iPhone Fold. Також буде класичний сріблястий чи білий. Така стратегія може бути частиною плану Apple щодо перенесення уваги покупців на інші моделі.

До анонсу нових iPhone 18 залишилося п'ять місяців. За чутками, Apple змінить стратегію випуску, розділивши релізи: цієї осені вийдуть преміальні iPhone 18 Pro/Pro Max/Fold, а звичайні iPhone 18 і iPhone Air 2 затримаються до весни 2027-го.

Bloomberg пише, що iPhone 18 Pro отримає камеру зі змінною діафрагмою та новий, більш потужний процесор A20 Pro на 2-нм техпроцесі, що істотно підвищить швидкість роботи та енергоефективність. Також Apple вперше з моменту його появи у 2022 році зменшить розмір Dynamic Island.

