РФ намагалася прорвати фронт на Сумщині: в ЗСУ розкрили плани ворога

Сили оборони знищили сім окупантів і пʼять квадроциклів.

Російські окупанти намагалися прорвати український фронт, використовуючи негоду. Однак Сили оборони зупинили ворога, повідомила 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада.

Зазначається, що російські окупанти вирушили на штурм групою на п’яти квадроциклах. Вони намагалися непомітно та швидко дістатися до позицій українських захисників, використовуючи туман і похмуру погоду. Однак аеророзвідники вчасно виявили групу противника та ліквідували їх.

"По колоні одразу відпрацювали оператори ударних БпЛА, а згодом – артилерія. Спробу штурму було зірвано. На рахунку воїнів 80-ї Галицької бригади – семеро ліквідованих окупантів і п’ять знищених квадроциклів", – зазначили в 80 бригаді.

Раніше аналітики з Інституту вивчення війни відзначали, що наступ РФ на фронті помітно "забуксував". Зазначається, що темпи просування ворога цьогоріч помітно впали. А причиною цьому є українські контрудари, а також удари по ворожій логістиці.

Тим часом в РФ вчергове заявили, що їм нібито вдалося взяти під повний контроль всю Луганську область. В ЗСУ вже спростували цю інформацію, додавши, що Сили оборони вже тривалий час утримують частину області під своїм контролем. І, за словами речника Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова, територія під контролем Сил оборони на Луганщині "не зменшується".

