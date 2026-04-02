Дизель різко додав у ціні понад гривню: скільки коштує пальне на АЗС сьогодні

Середні ціни на пальне на АЗС в четвер, 2 квітня, зросли. Найбільш суттєво подорожчали дизельне пальне та автогаз, повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані консалтингової компанії А-95.

Зазначається, що середня вартість дизельного пального на АЗС у передостанній робочий день тижня зросла на 1,05 грн/л – до 86,87 гривні за літр. Автогаз 2 квітня, у середньому, подорожчав на 69 копійок – до 47,55 грн/л.

Середній цінник на бензин на АЗС теж зріс, але не настільки суттєво. Преміальний та звичайний бензин марки А-95 2 квітня подорожчали на 13 копійок - до 75,56 грн/л та 71,81 гривні за літр відповідно.

Ціни на бензин

Найдешевший бензин марки А-95 продають у мережі RLS. Тут середній прайс на нього – 67,90 гривні за літр. Найдорожче 95-м знову заправляють у мережі Grand Petrol – 75,99 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 71,90 грн/л;

"Укрнафта" – 68,99 грн/л;

SOCAR – 73,99 грн/л;

KLO – 73,19 грн/л;

WOG – 74,99 грн/л;

OKKO – 75,00 грн/л.

Ціни на дизельне пальне

Найдешевше дизельним пальним 2 квітня можна заправитися у мережах СВОЇ, Rodnik та Brent Oil. Середня вартість дизеля на АЗС цієї трійці - 82,99 гривні за літр. Найдорожчий дизель пропонують у мережі ОККО – 89,90 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 87,90 грн/л;

"Укрнафта" – 83,99 грн/л;

SOCAR – 88,85 грн/л;

KLO – 89,49 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 83,99 грн/л;

WOG – 89,89 грн/л.

Ціни на автогаз

Найдешевше газ можна придбати у мережах Mango, Маркет та Brent Oil. Середня вартість автогазу тут - 45,99 гривні за літр. А найдорожче - у мережі Motto за 49,98 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 48,00 грн/л;

"Укрнафта" – 46,99 грн/л;

SOCAR – 48,84 грн/л;

KLO – 48,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 46,01 грн/л;

WOG – 48,99 грн/л;

ОKKO – 49,00 грн/л.

Ситуація в Ірані та ціни на паливо в Україні - останні новини

Після чергових погроз президента США Дональда Трампа на адресу Ірану ціни на нафту суттєво зросли. Вартість нафти марки Brent, станом на ранок 2 квітня, сягнула 108 доларів за барель. Аналітики попереджають, що ціни на нафту можуть сягнути нових максимумів в разі ескалації на Близькому Сході.

Якщо війна на Близькому Сході затягнеться до червня, ціни на нафту можуть злетіти до нечуваних 200 доларів за барель. Це може викликати черговий стрибок цін на пальне по всьому світі.

На тлі зростання котирувань газойлю на українських АЗС дорожчає дизельне паливо. Зокрема, середня вартість дизелю 1 квітня зросла на 43 копійки – до 85,82 гривні за літр.

