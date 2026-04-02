Долар пішов вгору, а євро впав: офіційний курс валют на 3 квітня

Національний банк України встановив на п’ятницю, 3 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,81 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,46 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла одразу на 36 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,82/43,85 грн/дол., а єдина європейська валюта - 50,47/50,50 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 2 квітня знизився на 7 копійок і становив 44,05 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,50 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 23 копійки і складав 51,13 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,43 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" залишився на попередньому рівні і становив 44,10 гривні за долар, а курс євро зріс на 30 копійок і складав 51,10 гривні за євро. Продати американську валюту можна було за курсом 43,50 гривні, а євро - за курсом 50,10 гривень за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: