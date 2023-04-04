Злочин скоїли рік тому на окупований частині Харківської області.

Служба безпеки України встановила трьох російських військових, які рік тому зґвалтували українську жінку. За даними слідства, це групове зґвалтування скоїли під час захоплення частини Харківської області.

Як повідомляє прес-служба СБУ, зловмисники входять до складу 99-го артилерійського полку ЗС РФ.

"Навесні минулого року вони увірвалися на територію домоволодіння в одному з населених пунктів регіону, де проживала жінка разом із сім’єю. Погрожуючи розстрілом родини, вони змусили її поїхати разом з ними. При цьому рашисти зав’язали очі потерпілій, щоб вона не могла впізнати місцевість. Користуючись тим, що жінка не могла чинити опір, – усі вони по черзі зґвалтували її", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок сексуального насильства потерпіла отримала травми. Це підтверджено висновками судово-медичної експертизи.

Слідчі повідомили окупантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Місце перебування підозрюваних встановлюється.

Воєнні злочини рашистів

Восени минулого року ООН представила звіт, який охоплює період моніторингу з 1 лютого до 31 липня 2022 року, щодо ситуації з правами людини в Україні. У звіті було задокументовано 5996 загиблих осіб, серед яких 382 дитини, та 8848 поранених. В звіті підкреслювалося, що це підтверджені випадки, але фактичні цифри є значно більшими.

Протягом звітного періоду було задокументовано 9 випадків зґвалтувань – 8 жінок та однієї дитини, 15 випадків сексуального насильства відносно чоловіків.

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