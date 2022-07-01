За словами диктатора, колишні держави СРСР повинні бути зацікавлені в зближенні з союзною державою, тобто Росією.

Країни пострадянського простору повинні бути щиро зацікавлені в зближенні з союзною державою, тобто Росією. Це допоможе їм зберегти суверенітет і незалежність.

Такими погрозами вибухнув самопроголошений лідер Республіки Білорусь Олександр Лукашенко під час виступу на телебаченні.

"Сьогодні країни пострадянського простору повинні бути щиро зацікавлені в зближенні з союзною державою, якщо, звичайно, вони хочуть зберегти свої суверенітет і незалежність. Ми переконалися, що тільки спільно можна протистояти глобальним викликам. Поки ті, що сумніваються, повинні розуміти: без якнайшвидшого єднання і згуртування, зміцнення міждержавних зв'язків і просто нормальних людських відносин нас завтра може не бути", — заявив Лукашенко.

Нагадаємо, білоруський диктатор не вперше різко висловлюється про країни пострадянського простору. На зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним автократ прокоментував ізоляцію Калінінграда. Він заявив, що таким рішенням Литва оголосила війну РФ. А в кінці червня Лукашенко закликав Росію бути готовою використати ядерну зброю.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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