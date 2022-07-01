Країни пострадянського простору повинні бути щиро зацікавлені в зближенні з союзною державою, тобто Росією. Це допоможе їм зберегти суверенітет і незалежність.
Такими погрозами вибухнув самопроголошений лідер Республіки Білорусь Олександр Лукашенко під час виступу на телебаченні.
"Сьогодні країни пострадянського простору повинні бути щиро зацікавлені в зближенні з союзною державою, якщо, звичайно, вони хочуть зберегти свої суверенітет і незалежність. Ми переконалися, що тільки спільно можна протистояти глобальним викликам. Поки ті, що сумніваються, повинні розуміти: без якнайшвидшого єднання і згуртування, зміцнення міждержавних зв'язків і просто нормальних людських відносин нас завтра може не бути", — заявив Лукашенко.
Нагадаємо, білоруський диктатор не вперше різко висловлюється про країни пострадянського простору. На зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним автократ прокоментував ізоляцію Калінінграда. Він заявив, що таким рішенням Литва оголосила війну РФ. А в кінці червня Лукашенко закликав Росію бути готовою використати ядерну зброю.
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