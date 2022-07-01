У Росії хочуть ввести "спеціальні заходи у сфері економіки", які дозволять залучати приватні компанії до роботи "за межами встановленого робочого часу" примусово.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України уряд країни-агресора заявив про намір мобілізувати весь бізнес в інтересах військових.

Камбін країни-агресора вніс до нелегітимної Держдуми законопроект, який дає владі РФ право в період ведення війни за кордоном нав'язувати російським комерційним структурам "держоборонзамовлення".

Відповідно до законопроекту, замовники – Міноборони, спецслужби, інші держустанови – отримають право змінювати умови виконання держзамовлення, збільшити його обсяг або змінити вартість робіт.

У пояснювальній записці та самому документі сказано, що в Росії виникла "короткострокова підвищена потреба в ремонті озброєння і військової техніки та забезпеченні матеріально-технічними засобами", і що необхідно "організувати ресурсне забезпечення поставок в рамках державного оборонного замовлення".

Кабмін РФ планує вводити "спеціальні заходи у сфері економіки", які дозволять залучати приватні компанії до роботи "за межами встановленого робочого часу" примусово (вони позбавляються права відмовитися від виконання таких замовлень).

Війна проти України та дефолт РФ:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює та евакуацію мирного населення, і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росія.

У разі, якщо проспекти емісії не передбачають рублеві виплати, а валютні не надійдуть на рахунки кредиторів до кінця пільгового періоду терміном на місяць, це означатиме дефолт Росії.

Під час фінансової кризи в Росії та обвалу рубля в 1998 році уряд президента Бориса Єльцина оголосив дефолт по внутрішньому боргу в розмірі $40 млрд.

Востаннє Росія зазнала дефолту щодо своїх іноземних кредиторів понад століття тому, коли більшовики під керівництвом Володимира Леніна відмовилися від боргового тягаря царської епохи в 1918 році.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

Вас також можуть зацікавити новини: