На думку голови УІНП, нам не можна втрачати нашу солідарність.

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович розказав про три важливих уроки про сьогоднішню війну, які Україна має зберегти в своїй історичної пам’яті.

Про це він сказав в інтерв’ю в рамках ефіру Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Нам важливо ніколи не забувати, що це величезний подвиг українського народу, який підтримували сусіди, поляки, литовці, латвійці, Сполучені Штати, Європейський союз, тобто оцю солідарність в перемозі нам не можна втратити… Це перший урок", - сказав Дробович.

Другий урок, за словами Дробовича, ніколи не забувати про жертви, які принесла війна. "Яка б не була прекрасною перемога, які б не були з цим емоції, оцей паритет героїзму і трагізму потрібно зберігати, пам’ятати і перемагати. А не тільки перемагати", - сказав Дробович.

Третє, що варто пам’ятати, наголосив Дробович, що ми воюємо за цінності. " Ми не воюємо тільки тому, що росіяни погані, ми воюємо з росіянами тому, що вони не поділяють принципові цінності людські і вони прийшли на нашу землю знищити нашу систему цінностей", - сказав Дробович.

Нагадаємо, на думку мера міста, топоніми, пов'язані з Росією, повинні зникнути з карти Харкова.

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