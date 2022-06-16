Лондон розглядає можливість надання додаткових озброєнь.

Велика Британія розглядає можливість направлення додаткових протикорабельних ракет в Україну, крім уже обіцяної зброї.

Про це заявив міністр оборони Бен Воллес, пише Reuters.

Воллес під час візиту в Осло зазначив, що найближчим часом очікується поставка керованих реактивних систем залпового вогню, яку Великобританія обіцяла Україні, крім того, Лондон розглядає можливість надання додаткових озброєнь.

"Ми вивчаємо можливості надання протикорабельних систем, що кращі від тих, які ми вже поставили, з серії Brimstone, - сказав він журналістам. – Ми (також) розглядаємо, чи можемо пожертвувати (нашими) "Гарпунами" - на додачу до нідерландських і данських поставок,.

За його словами, навчання українських військовослужбовців є не менш важливим питанням, ніж відправка зброї.

"Українські війська на сході країни... Деякі з них перебувають на цьому фронті вже 90 днів, вони виснажені... Важливо допомогти Україні в її здатності замінити людей на передовій", - додав Воллес.

Він повідомив, що наступного тижня вирушить до Туреччини, щоб, зокрема, обговорити проблеми експорту зерна з України.

Британія розглядає Туреччину як можливого гаранта домовленостей з прокладання морських шляхів для вивезення зерна з Одеси.

Як повідомляв УНІАН, вчора відбулася зустріч Контактної групи підтримки України (так званий "Рамштайн-3"), очолювана Сполученими Штатами Америки. На цьому засіданні обговорені термінові потреби України в озброєнні.

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