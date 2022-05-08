За даними Всесвітньої продовольчої програми, від голоду у світі страждають 300 млн осіб, і ці оцінки коригуються в бік збільшення.

Повномасштабне військове вторгнення Росії на територію незалежної України може спровокувати найсильніший з часів Другої світової війни голод.

Про це заявила міністр з питань економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце в інтерв'ю Bild.

"Посил такий: нам може загрожувати найсильніший голод з часів Другої світової війни та мільйони жертв", - сказала Шульце.

За її словами, ціни на продовольство в усьому світі зросли на третину і знаходяться на рекордному рівні.

Шульце також зазначила, що, за даними Всесвітньої продовольчої програми, від голоду у світі страждають 300 млн осіб, і ці оцінки коригуються в бік збільшення.

Війна в Україні та загроза голоду:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли і бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення а доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив про те, що через війну в Україні світу може загрожувати продовольча криза.

На початку квітня продовольча і сільськогосподарська організація ООН підрахувала, що світові ціни на їжу оновили історичний максимум. Таку динаміку пов'язали з потрясіннями на ринках через війну в Україні.

Ціни на продовольство у світі в березні зросли на 33,6% в річному вираженні.

Станом на 4 травня 2022 року росіяни вивезли з окупованої території України чверть запасів зерна.

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