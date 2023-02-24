Африка і Латинська Америка важливі, як потенційні члени "кулака" підтримки України.

У "кулаці" підтримки України у боротьбі проти російської агресії бракує Африки та Латинської Америки. З країнами другого континенту президент Володимир Зеленський хотів би влаштувати спільний саміт, який він готовий особисто відвідати. Голова держави вважає, що зумів би переконати Латинську Америку і пояснити важливість підтримки України.

Таку заяву Зеленський зробив в рамках прес-конференції 24 лютого. Він сказав: "Міцного кулака партнерів в України не було до цієї війни, і це правда. Я щасливий, що зараз він є, але він не повний, декого не вистачає на цій руці об'єднаної підтримки. І я кажу про кого — я кажу про африканський континент, Латинську Америку. Вона дуже важлива. І я дуже хотів би зробити конференцію, я хотів би зробити зустріч, саміт країн Латинської Америки та України. І ви знаєте, як мені важко виїжджати з держави, але спеціально на цю зустріч я б поїхав. Я зміг би їм донести, їх медіа, їх суспільству".

За словами Зеленського, Україна готова працювати в цьому напрямку, зокрема, дипломати. Президент сказав, що складно розповідати про наслідки війни, якщо вона проходить десь на іншій території. Голова держави назвав "слабкою" позицію держав, які дистанціюються від російської агресії на тлі численних воєнних злочинів РФ.

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Позиція країн Латинської Америки щодо війни

Більшість держав континенту дотримуються нейтралітету. Вони не підтримують Україну матеріально або на рівні публічних заяв.

За даними видання Voice of America, США ведуть переговори з країнами Латинської Америки щодо передачі радянського і російського озброєння для ЗСУ.

Як повідомили журналісти Folha de S. Paulo, Бразилія відмовилася продавати боєприпаси для танків Leopard, які будуть відправлені в Україну. В якості аргументу влада заявила, що не слід провокувати Росію.

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