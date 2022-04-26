Глава держави заявив, що звільнення української землі - лише питання часу.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що це питання часу, коли буде звільнена українська земля, але треба продовжувати боротьбу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, опублікованому у соціальній мережі Facebook.

"Станом на цей час вдалося деокупувати вже 931 населений пункт. Ще багато міст і громад перебувають під тимчасовим контролем російської армії. Але я не маю сумнівів, що це лише питання часу, коли ми звільнимо нашу землю", - наголосив президент.

Зеленський додав, що Росія може витрачати колосальні ресурси на те, щоб підтримувати війну. "На те, щоб протистояти навіть усьому вільному світу. Може забирати у своїх людей все, що могло б розвивати саму Росію, і направляти цей потенціал на те, щоб знищувати життя сусідів", - сказав глава держави.

"Але уроки історії добре відомі. Якщо збираєшся будувати тисячолітній Рейх – програєш. Якщо збираєшся знищити сусідів – програєш. Якщо хочеш відновити стару імперію – ти програєш. І якщо пішов проти українців – програєш", - наголосив Зеленський.

"Очевидно, що кожного дня – а особливо сьогодні, коли почався третій місяць нашого опору, – усіх в Україні турбує питання про мир. Про те, коли це все закінчиться. Про те, коли і що може стати перемогою для України", - підкреслив президент.

"На це питання одночасно і є, і немає простої відповіді. Коли буде перемога – її відчує кожен. Коли настане мир – його побачить кожен. Але щоб це сталося – і сталося швидше – ми повинні думати не про те, коли і що це буде. Ми повинні думати кожного дня про те, як зробити перебування окупантів на нашій землі ще нестерпнішим", - наголосив Зеленський.

Він заявив, що Україна готова до миру.

"Була готова і тоді, коли війна тривала на Донбасі. Готова і зараз, коли російське вторгнення стало повномасштабним. Але щоб Росія шукала мир, кожен українець і українка ще мають боротися. Мають захищати свободу. Бо кожен день боротьби зараз – це плюс роки і роки мирного життя після цієї війни. Після нашої перемоги", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у Зеленського вказали на важливий симптом важкої хвороби Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: