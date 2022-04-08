Президент нагадав, як путінський режим тримається за владу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить у використання Росією ядерної зброї.

Про це він сказав в інтерв'ю індійському телеканалу Republic Media Network.

"Використання будь-якої зброї, і ядерна - не виключення, буде не тому що хтось вступиться за Україну, не тому, що нас взяли б в НАТО, не тому, що якась країна передасть нам літаки або танки. Росія може використовувати ядерну зброю тільки тоді, коли буде відчувати перевагу", - наголосив глава держави.

Зеленський уточнив, що мова йде саме про перевагу, а не ситуацію, коли агресора заженуть у кут. За оцінкою президента, нині зарано говорити, що РФ вже знаходиться в такому становищі.

Він також додав, що можливе використання ядерної зброї російським режимом призведе до втрати ним влади, "вони втратять все".

"Тому я в це не вірю", - резюмував глава держави.

Зазначимо, "ядерні" погрози з боку Росії посилилися після помітних провалів росіян у бойових діях проти України.

22 березня речник президента РФ Дмитро Пєсков нагадав американським журналістам про концепцію нацбезпеки країни, що допускає застосування ядерної зброї, якщо держава опиниться під загрозою існування.

Вже за два дні російський дипломат в ООН вже публічно заявив про готовність Росії застосувати зброю масового ураження, якщо її "спровокує НАТО".