Рішенням повернути Росії турбіну незадоволені як Київ, так і опозиційні консерватори, а також нові демократи.

Двох міністрів і трьох послів викликали до парламенту для роз'яснень про повернення Росії турбіни для "Північного потоку".

Про це пише Politico.

Під час п'ятничної зустрічі комітет закордонних справ Палати громад погодився викликати міністра закордонних справ Мелані Жолі та міністра природних ресурсів Джонатана Вілкінсона, щоб вони пояснили, чому уряд вирішив відмовитися від санкцій щодо Росії та повернути частини трубопроводу "Північний потік".

Комітет, в тому числі, заслухає посла України Юлію Ковалів, посла Німеччини Сабін Спарвассер і посла ЄС Меліту Габрич.

Повідомляється, що рішенням повернути Росії турбіну незадоволені як Київ, так і опозиційні консерватори, а також нові демократи.

Нагадаємо, 10 липня Канада погодилася повернути турбіну для газопроводу "Північний потік-1", яка знаходилася на заводі "Дорваль" і не транспортувалася через санкції проти Росії. На відправці обладнання наполягала Німеччина.

США і Європейський Союз підтримали рішення Канади, а от Україна закликала його скасувати. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, такий крок поставить Росію у переможну позицію і лише додасть проблем.

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