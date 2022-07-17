Глава держави прокоментував слова заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, що для України нібито настане "судний день", якщо буде атаковано окупований Росією Крим.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що розгляд спеціальним трибуналом воєнних злочинів російського керівництва стане для Росії Судним днем.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

"Сьогодні з Росії прозвучала чергова не дуже твереза заява про нібито "судний день" для України. Звичайно, ніхто не сприйматиме такого залякування. Але погляньте, наскільки цинічно говорити таке саме сьогодні – у чергову річницю знищення Росією в небі над українським Донбасом малайзійського "Боїнга". 298 людей були вбиті в очевидному акті тероризму. 80 дітей. Громадяни десяти держав", - наголосив Зеленський.

За його словами, уже тоді, 2014 року, Росія йшла цим шляхом – до статусу держави-терориста й до спеціального трибуналу, який "точно відбудеться щодо російської агресії проти України".

"Це для Росії буде Судний день. І не в переносному значенні, не як гучний вислів, а буквально", - заявив глава держави.

"Станом на 19-ту годину сьогодні Росія застосувала проти України вже понад 3 тисячі крилатих ракет. Неможливо порахувати кількість артилерійських та інших снарядів, які були застосовані проти нашої країни й наших людей. Але точно можливо притягнути до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. Кожного з колаборантів. Усіх, хто відповідальний за терор. За все, що відбувається 144 дні і більш як вісім років. Це буде зроблено", - переконаний президент.

Сьогодні, 17 липня, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що для України нібито настане "судний день", якщо вона "нападе" на окупований Росією Крим.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня 45 країн-учасниць міжнародної конференції щодо притягнення Росії до відповідальності, що проходила у Гаазі, створили спеціальну групу з підтримки України у питанні документування та правосуддя для міжнародних злочинів.

Перед цим міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав учасників форуму створити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України для притягнення вищого військового та політичного керівництва Російської Федерації до відповідальності.

Вас також можуть зацікавити новини: