Президент заявляє, що закінчити війну складно, бо це залежить від багатьох факторів, які усі об'єднані одним принципом - бажанням цивілізованого і демократичного світу допомогти Україні виграти у війні.

Президент Володимир Зеленський пояснив, від чого залежить завершення війни, яку розпочала Російська Федерація, вторгшись на територію суверенної України.

Про це Зеленський повідомив під час спілкування зі студентами та представниками професорсько-викладацького складу Єльського університету.

Зокрема, у нього запитали, війна завершиться на полі битві чи за столом переговорів.

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"Закінчити війну в реальності складно. Залежить від багатьох факторів. Ми показали свою стійкість. Наш народ. І ми продовжуємо. Ми мотивовані тим, що ми українці", - наголосив глава держави.

За його словами, українці мотивовані захищати свою землю.

"Ми мотивовані тим, що у нас є. Від нас це залежить. Ми йдемо до цілі. І ціль буде. Буде перемога. Я впевнений", - сказав президент.

Проте, зауважив він, терміни цієї перемоги дуже сильно залежать від наших партнерів.

Зеленський дякує лідерській позиції Сполучених Штатів і підкреслює, що дуже важливо, щоб не було втомленості від війни.

Глава держави нагадав, що висвітлення війни журналістами також впливає на рішення щодо підтримки України.

"Підтримка повинна бути потужна", - вважає президент України.

"Також це залежить від суспільства Російської Федерації. А для цього треба діяти потужно разом санкційно на Росію. І тоді їхнє суспільство буде розуміти, що вони також несуть відповідальність за їхній політичний вибір, вибір їхнього лідера, який несе терор у нашу державу", - зазначив Зеленський.

Таким чином, як сказав президент, терміни завершення війни залежать від багатьох факторів, але усі вони об'єднані одним принципом, а саме - бажанням.

"Коли усі ми будемо бажати закінчити цю війну перемогою, ця війна закінчиться якомога швидше. Все залежить від нашої внутрішньої мотивації. Коли усі ми будемо розуміти, що ми сьогодні усі українці, бо українці захищають цінності Європи, Сполучених Штатів, всіх - Азії, Африки, саме всіх тих лідерів країн і суспільств, які вважають себе цивілізованими і демократичними. Тож, спільне бажання. Ось від чого це залежить", - підсумував глава держави.

Війна в Україні: головні новини

У зв'язку з сезоном дощів просування українських сил на сході і півдні сповільнилося. Разом з тим, ЗСУ продовжують "виносити" тил окупантів на півдні і сході країни, позбавляючи ворога боєприпасів і техніки.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Водяне, Кам'янка та Невельське Донецької області.

Ударів противника зазнали райони більш ніж 35 населених пунктів. Серед них - Сіверськ і Пречистівка Донецької області; Малі Щербаки Запорізької області; Давидів Брід і Мала Сейдеминуха на Херсонщині та Кобзарці Миколаївської області.

Разом з тим українські війська взяли під повний вогневий контроль трасу Сватове-Кремінна. Напередодні тривали бої південніше Кремінної.

На Херсонському напрямку окупанти посилили позиції мобілізованими; вивезення Росією награбованого майна на лівий берег Херсона триває.

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