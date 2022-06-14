Україна отримала від західних країн всього 10% від заявленої допомоги.
Про це заявила заступник голови Міноборони Ганна Маляр.
"Скільки б зусиль не докладала Україна, але без допомоги Заходу ми не зможемо виграти війну. Від того, що заявляла Україна, з того, що нам потрібно, ми отримали тільки 10 відсотків", — зазначила Маляр.
Нагадавши, Литва збиратися передати Україні боєприпаси для Bayraktar. Точна кількість снарядів не уточнюється, проте країна пообіцяла доставити їх "вчасно".
Війна Російської Федерації проти України
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