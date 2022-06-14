У відомстві зазначають, що без допомоги Заходу Україна не зможе виграти війну.

Україна отримала від західних країн всього 10% від заявленої допомоги.

Про це заявила заступник голови Міноборони Ганна Маляр.

"Скільки б зусиль не докладала Україна, але без допомоги Заходу ми не зможемо виграти війну. Від того, що заявляла Україна, з того, що нам потрібно, ми отримали тільки 10 відсотків", — зазначила Маляр.

Нагадавши, Литва збиратися передати Україні боєприпаси для Bayraktar. Точна кількість снарядів не уточнюється, проте країна пообіцяла доставити їх "вчасно".

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: