Данія планує передати Україні протикорабельні ракети Harpoon та пускові установки до них.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що Україні потрібні протикорабельні ракети Harpoon для захисту та звільнення окупованих територій.

Про це Єрмак повідомив у Telegram.

"Данія планує передати Україні протикорабельні ракети Harpoon та пускові установки до них. Також додаткове озброєння отримаємо від низки інших країн. Нам це справді потрібно для вирішення задач по захисту та звільненню наших територій", - наголосив Єрмак.

Як повідомляв УНІАН, Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн-2" сьогодні, 23 травня, країни зобов'язалися надати Україні протикорабельні ракети Harpoon, реактивні системи, танки і боєприпаси.

Наступна, третя, зустріч Контактної групи підтримки України відбудеться в Брюсселі 15 червня.

Довідка УНІАН. Harpoon - одна з найпопулярніших протикорабельних ракет у світі. Вона була прийнята на озброєння в США ще в 1977 році. І хоча ця ракета не несла в собі нічого надреволюційного, поєднання її характеристик і габаритів зробили її вкрай вдалою і забезпечили експлуатацію досі в більш ніж в трьох десятках країн світу.

В цілому ракета Harpoon може використовуватися з літаків, кораблів і берегових комплексів, а також підводних човнів. Саме тому ракета має різні індекси: AGM-84 – для повітряної, RGM-84 – для морської або наземної версії і UGM-84 – для пуску з субмарин.

В умовах України існує певна складність з бойовим використанням Harpoon. Вона банальна і проста: у ЗСУ немає ні літаків, ні кораблів, ні субмарин з яких можна здійснити пуск цією ракетою.

Єдина виключно теоретична можливість - береговий ракетний комплекс. І це дійсно існує - Harpoon Coastal Defense System також відомий за скороченою назвою HCDS. Точніше - існував, тому що стояв на озброєнні в Данії з 90-х по 2003 рік. Де знаходиться ця система, як вона зберігалася, чи в бойовому вона стані, чи взагалі ще існує - вкрай складні питання, на які немає відповіді в публічних джерелах.

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