Президент України Володимир Зеленський та генеральний директор турецької компанії "Байкар" Халук Байрактар обговорили деталі будівництва заводу підприємства в Україні та виробництво нової продукції з використанням українських деталей.
Як повідомляє прес-служба глави держави, під час зустрічі основну увагу співрозмовники приділили подальшій співпраці України з компанією для посилення обороноздатності української армії.
"Сторони також обговорили деталі будівництва заводу "Байкар" в Україні та виробництво нової продукції з використанням українських деталей", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Зеленський високо оцінив внесок Байрактара та його компанії у збільшення потужності ЗСУ у боротьбі з агресором та вручив йому орден "За заслуги" І ступеня.
"Кожен в Україні знає, що таке "Байрактар", знає вашу компанію. Дякую вам, дякую президенту Ердогану за вашу підтримку й підтримку громадян Туреччини в цій війні з російською агресією", - сказав президент.
Раніше повідомлялося, що для будівництва заводу "Байрактарів" в Україні придбано земельну ділянку, і проект об’єкту вже розроблено.
Посол України в Туреччині Василь Боднар говорив, що Кабмін вже затвердив двосторонню угоду щодо будівництва заводу "Байкар" в Україні та надіслав її до Верховної Ради на ратифікацію.