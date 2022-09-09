Президент України вручив нагороду гендиректору "Байкар".

Президент України Володимир Зеленський та генеральний директор турецької компанії "Байкар" Халук Байрактар обговорили деталі будівництва заводу підприємства в Україні та виробництво нової продукції з використанням українських деталей.

Як повідомляє прес-служба глави держави, під час зустрічі основну увагу співрозмовники приділили подальшій співпраці України з компанією для посилення обороноздатності української армії.

"Сторони також обговорили деталі будівництва заводу "Байкар" в Україні та виробництво нової продукції з використанням українських деталей", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Зеленський високо оцінив внесок Байрактара та його компанії у збільшення потужності ЗСУ у боротьбі з агресором та вручив йому орден "За заслуги" І ступеня.

"Кожен в Україні знає, що таке "Байрактар", знає вашу компанію. Дякую вам, дякую президенту Ердогану за вашу підтримку й підтримку громадян Туреччини в цій війні з російською агресією", - сказав президент.

Раніше повідомлялося, що для будівництва заводу "Байрактарів" в Україні придбано земельну ділянку, і проект об’єкту вже розроблено.

Посол України в Туреччині Василь Боднар говорив, що Кабмін вже затвердив двосторонню угоду щодо будівництва заводу "Байкар" в Україні та надіслав її до Верховної Ради на ратифікацію.

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