Він зазначив, що на відміну від Порошенка не підписував зрадницькі Мінські угоди.

Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на питання "5 каналу", який пов'язують з екс-президентом Петром Порошенком, про можливу втечу екс-голови Служби безпеки Івана Баканова з країни на початку вторгнення та про його запевняння, що нападу Росії не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, під час прес-конференції "Лютий. Рік незламності" Зеленський нагадав, що він країну не покидав.

"Мені здалося, що я тут був 24 числа (йдеться про початок повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році - УНІАН) і нікуди не дівся. Мені здається, що це важливо, що ми не втратили державу завдяки народу України, завдяки нашим Збройним силам і завдяки трошки мені, як би вам це неприємно було чути, але так вважають багато людей. Авжеж не всі. Я ніякий не герой, але, напевно, я хоч щось зробив, раз ми тут в деокупованому Києві (можлива обмовка, бо Київ не був окупований Росією - УНІАН), в деокупованих багатьох містах держави", - сказав Зеленський.

Президент України нагадав, що завдяки зусиллям нинішньої влади, в Україні є зброя НАТО і "ми боремося, а не підписуємо зрадницькі Мінські угоди".

"Вам, напевно, не дуже приємно чути, що ми переможемо з таким президентом. А з тим, що от був (натякнув на Порошенка – УНІАН) ми не перемогли", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що попри на ті чи інші звинувачення, він як президент України "знищив російську присутність в парламенті України, знищив російські телеканали в Україні, знищив олігархів", натякаючи на власника каналу.

"Лютий. Рік незламності": про що Зеленський говорив на прес-конференції

У п’ятницю, 24 лютого, проходить прес-конференція президента України Володимира Зеленського "Лютий. Рік незламності".

Під час спілкування з журналістами президент зробив низку важливих заяв, зокрема про перемовини з агресором. Зеленський заявив, що теоретично не думає про переговори з Росією щодо припинення війни. Втім, він хоче залучити до формули миру країни Латинської Америки, Африки, а також Індію і Китай.

Також президент зауважив, що Україна здатна перемогти у російсько-українській війні вже у 2023 році, попри прагнення агресора досягти хоча б якихось результатів на полі бою.

Крім того, Зеленський розповів, що для нього особисто за перший рік повномасштабної війни Росії проти України злочини російських окупантів у Бучі були найстрашнішими, а найбільше розчарування - усі ті, хто поїхали 24 лютого.

Більше про резонансні заяви президента - у матеріалі УНІАН.

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