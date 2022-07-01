За його словами, ситуація на Донбасі залишається надзвичайно тяжкою.

Російські окупанти дістали зі своїх запасів все озброєння, щоб бити по Луганщині і Донеччині.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Ситуація на Донбасі залишається найбільш жорсткою, надзвичайно тяжкою. Вогнева перевага окупантів досі дуже відчувається – вони дістали вже просто все зі своїх запасів, щоб бити по нам: по Луганщині, по Донеччині. Я вдячний кожному і кожній, хто захищає наші позиції в таких умовах. Це справжній героїзм", - зазначив глава держави.

Водночас він нагадав, що Сполучені Штати оголосили сьогодні про новий пакет підтримки для України, передусім оборонної.

"Я вдячний президенту Байдену за цю допомогу. Вже скоро вона піде на передову і працюватиме на Україну, на захист свободи", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував звільнення від російських окупантів острова Зміїний. Президент подякував усім причетним до звільнення острова.

Він підкреслив, що острів Зміїний – це стратегічний пункт, і його звільнення значно змінює ситуацію в Чорному морі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 червня, в оперативному командуванні "Південь" заявили, що протягом ночі, після вогневих ударів українськими ракетними і артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, супротивник "спішно евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, ймовірно, покинув острів". Пізніше факт звільнення острова підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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