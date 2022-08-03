Він підкреслив, що терор можна зупинити лише спільною незламною силою.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що якби Росія дійсно хотіла закінчення війни, вона б не стягувала резерви на український південь.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Вони активують різних емісарів з тезами про те, що держава-терорист ніби хоче переговорів. Якщо б Росія дійсно реально хотіла закінчення війни, вона б не стягувала зараз резерви на український південь і не плодила б на українській території масові могили убитих невинних людей", - наголосив глава держави.

Він підкреслив, що це "просто огидно", коли колишні лідери вагомих держав із європейськими цінностями "працюють на Росію, яка воює проти цих цінностей".

"Тому потрібно боротися, потрібно бити терористів на нашій землі, потрібно поширювати інформацію про українські інтереси і здобувати для України успіхи, здобувати перемоги. Кожному і кожній на своєму рівні - і українцям, і партнерам. Терор можна зупинити тільки спільною незламною силою", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський назвав країну, яка першою взялася до реалізації проекту відбудови України.

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