Він також розповів про свою розмову з українською командою, яка братиме участь у міжнародних спортивних змаганнях "Ігри нескорених".

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що за 50 днів повномасштабної війни Україна стала героєм для всього вільного світу.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі глави держави.

"Ще з давніх-давен і до нашого часу людство шукало героїв. Люди завжди цінують саме героїв. Завжди підтримують тих, хто сміливий. І завжди відчувають, хто дійсно бореться за добро. За 50 днів цієї війни Україна стала героєм для всього світу, для всього вільного світу. Для тих, хто має достатню сміливість, щоб називати речі своїми іменами. Для тих, хто не отруєний пропагандою. Ви всі стали героями", - зазначив Зеленський.

Він додав, що героями стали всі українці та українки, які вистояли, і які не здаються.

"І які переможуть. Які повернуть Україні мир. Я впевнений у цьому", - наголосив президент.

Зеленський також додав, що спілкувався з українською командою, яка братиме участь у міжнародних спортивних змаганнях "Ігри нескорених".

"Серед них і ветерани, і військовослужбовці - ті, хто захищає зараз нашу державу. Дуже переживають, що довелося поїхати на змагання. Я запевнив, що ми дочекаємося їхнього повернення і будемо підтримувати їх у змаганнях так само щиро. Вірю, що наша команда і в цьому році дасть привід ними пишатися", - сказав він.

Нагадаємо, Зеленський розповів, як змінив думку про багатьох світових лідерів.

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