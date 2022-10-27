Там наразі виявлено 15 потерпілих від сексуальних злочинів.

Наразі найбільше фактів сексуальних злочинів, здійснених російськими окупантами щодо мирного населення, було встановлено у Київській області.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

"Сьогодні підрозділами Національної поліції, правоохоронними органами зафіксовано вже близько 40 тисяч воєнних злочинів, вчинених російськими окупантами. Серед цих злочинів є також злочини і проти статевої свободи і статевої недоторканості особи", - сказала вона.

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Представниця міністерства зауважила, що станом на сьогодні розпочато вже 43 кримінальних провадження за фактами сексуальних злочинів.

"В одному з таких проваджень може бути, і в деяких дійсно є, кілька фактів. Тобто може бути кілька епізодів, декілька постраждалих або навіть декілька злочинів", - зауважила Павліченко.

Заступниця міністра додала, що виявити факти сексуальних злочинів дуже складно, адже вони латентні.

"Постраждалі не завжди готові про це говорити, розповідати, що вони пережили", - сказала вона.

Павліченко зазначила, що з метою виявлення та розслідування сексуальних злочинів щодо мирного населення на деокупованих територіях було запроваджено роботу спеціалізованих поліцейських груп. До них входять фахівці, які раніше працювали з темою домашнього насильства, ювенальні поліцейські, слідчі, прокурори та психологи.

"Такі групи вже працюють на деокупованих територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької та Херсонської областей", - розповіла представниця міністерства.

Вона додала, що ці групи працюють на певній території після її деокупації протягом двох-трьох місяців.

"Серед тих кримінальних проваджень, які вже було зафіксовано правоохоронними органами, зокрема поліцією, є і групові зґвалтування, і зґвалтування неповнолітніх. Всі ці факти внесені до ЄРДР і розслідуються з метою встановлення повнішої інформації про ці обставини", - сказала Павліченко.

Заступниця міністра зауважила, що на Київщині фактів вчинення сексуальних злочинів було встановлено найбільше.

"Було виявлено 15 потерпілих від сексуальних злочинів, вчинених окупантами Російської Федерації. Також такі факти були встановлені і в Чернігівській області – там зараз встановлено щонайменше трьох постраждалих. В Харківській області, в Донецькій і в Херсонській – також відпрацьовані населені пункти і є постраждалі від таких злочинів", - розповіла Павліченко.

Водночас вона зауважила, що по Донецькій та Херсонській областях наразі ще активно працюють спеціалізовані поліцейські групи.

"Ми розуміємо, що це лише вершина айсберга, і з'ясувати всю ту кількість таких злочинів, які були вчинені російськими окупантами, буде досить складно, оскільки дійсно є високий рівень латентності таких злочинів, і постраждалі далеко не завжди готові повідомляти про ці факти", - сказала представниця міністерства.

За її словами, у мирний час про факти сексуального насильства повідомляли близько 30% постраждалих, а в умовах війни повідомляють ще менше.

Сексуальні злочини окупаційної армії

Російські загарбники під час окупації української території активно вчиняли злочини стосовно мирного населення.

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