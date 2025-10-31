За словами "Юнги", упереджене ставлення найчастіше проявляють ті, хто не мав досвіду роботи з жінками на бойових позиціях.

Деякі люди кажуть жінкам, щоб вони йшли на фронт, утім коли жінка намагається потрапити на бойову посаду, то її не хочуть брати.

Про це в інтерв'ю "24 каналу" розповіла військовослужбовиця бригади Національної гвардії України "Рубіж" Єва з позивним "Юнга".

Зазначається, що з початку повномасштабної війни РФ проти України значна кількість жінок приєдналася до лав ЗСУ. На думку "Юнги", незважаючи на розширення їхньої участі у війні, деякі люди ще не звикли до того, що жінки виконують в армії ті ж функції, що й чоловіки.

"Цікавий нюанс, що є люди, які радо кажуть жінкам: "Іди на фронт", але коли ти намагаєшся потрапити на бойову посаду, тебе не хочуть брати", - зауважила вона.

За словами військової, упереджене ставлення найчастіше проявляють ті, хто не мав досвіду роботи з жінками на бойових позиціях.

Так, "Юнга" припускає, що можливо, потрібно більше часу для повного розуміння людей, що жінки такі ж важливі на фронті, як і чоловіки.

Жінки в ЗСУ

Як повідомлялося раніше, в українській армії служить близько 70 тис. жінок, з яких лише 5 тис. 500 перебувають у зонах бойових дій. За словами активістів, сексизм досі є проблемою, а деякі жінки скаржаться на укорінені упередження.

Нардеп від "Слуги народу" Юрій Здебський, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки зазначив, що мобілізація жінок до ЗСУ обговорюється постійно, але наразі це питання не є терміновим у їхньому комітеті.

Він також зауважив, що механізм залучення жінок існує: "Хто хоче воювати, піде". Це питання перебуває "в полі зору" депутатів, але поки не стоїть на порядку денному.

