Бійці ГУР уразили два великих десантних кораблі РФ в окупованому Криму (відео)

Вартість двох кораблів – понад 150 мільйонів доларів.

У ніч з 18 на 19 квітня бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" завдали успішних ударів по двох великих десантних кораблях Росії в тимчасово окупованому Криму. Йдеться про ВДК проєкту 775 "Ямал" та ВДК проєкту 1171 "Ніколай Фільчєнков".

"У момент удару ворожі кораблі, які належать до російського чорноморського флоту, перебували у Севастопольській бухті", - йдеться у повідомленні ГУР в Telegram.

У розвідці зазначають, що ВДК проєкту 775 "Ямал" ― корабель 1988 року випуску, довжиною 112,5 метрів та здатністю перевозити до 500 тонн вантажу, зокрема бронетехніку та десант. Орієнтовна вартість корабля ― понад 80 мільйонів доларів.

ВДК проєкту 1171 "Ніколай Фільчєнков" ― корабель 1975 року випуску вантажомісткістю до 1 000 тонн, що дозволяє перевозити десятки одиниць бронетехніки та великий десантний контингент. Орієнтовна вартість корабля ― понад 70 мільйонів доларів.

Повідомляється, що обидва кораблі внаслідок атаки виведені з ладу.

Крім того, у тимчасово окупованому Севастополі розвідники також знищили ворожу радіолокаційну станцію "Подльот-к1" орієнтовною вартістю 5 мільйонів доларів.

Удари по російських кораблях

У ніч на 6 квітня в Новоросійську, Сили оборони України уразили фрегат "Адмірал Макаров".

А у ніч проти 2 березня ЗСУ пошкодили п’ять російських військових кораблів у Новоросійську (РФ). Йшлося, що один із них отримав суттєві пошкодження, ймовірно, це морський тральщик "Валентин Пикуль". Також постраждали малі протичовнові кораблі проєкту 1124М "Ейск" і "Касимов" Чорноморського флоту РФ.

