Німецька опозиція звинувачує Шольца у підживленні російської пропаганди

Правитель Росії Володимир Путін сприйняв дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца скоріше як ознаку слабкості, ніж сили. Про це йдеться у матеріалі Le Monde.

Зазначається, що німецька опозиція звинувачує Шольца у підживленні російської пропаганди. Так, представник Християнсько-демократичного союзу Юрген Хардт розкритикував канцлера за сприяння "пропагандистському успіху" Кремля у контексті внутрішньої політики Німеччини.

"Але заклик пана Хардта не мав бажаного ефекту для Володимира Путіна, який охоплював "тільки силові сигнали", такі як загроза значного збільшення військової допомоги Україні. Пан Шольц "не зробив жодних нових конкретних пропозицій і навіть не поставив квазіультиматуму", - сказав політик.

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Розмова Шольца з Путіним

Як повідомляв УНІАН, напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц уперше за два роки поговорив із правителем Росії Володимиром Путіним. Під час розмови, яка тривала близько години, Шольц заявив Путіну, що Німеччина продовжить підтримувати Україну стільки, скільки це необхідно.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що дзвінок Шольца Путіну - це скринька Пандори. За його словами, Путіну вкрай важливо послабити ізоляцію РФ та вести перемовини, які нічим не будуть завершуватись.

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