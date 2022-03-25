Четверо громадян РФ, які супроводжували вантаж елементів ядерного палива на станцію, зараз в готелі і не висловлюють бажання повертатися до Росії.

Жодних російських спеціалістів-атомників на Рівненській АЕС не було і немає.

Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України щодо російської дезінформації про утримання російських спеціалістів-атомників на Рівненській АЕС, яка була поширена окупантами в МАГАТЕ.

"Жодних російських спеціалістів-атомників на Рівненській АЕС не було і немає. Четверо озброєних громадян РФ супроводжували вантаж елементів ядерного палива, що прибув на атомну станцію до 24 лютого 2022 року. З моменту прибуття вантажу зазначені особи забезпечували його охорону до завершення розвантаження відповідно до умов контракту"- наголошує МЗС України. також зазначають, що після передачі вантажу українській стороні 23 березня роззброєні російські громадяни покинули територію Рівненської АЕС.

"Зараз росіяни знаходяться в готелі за власною волею. Наразі вони не висловлюють бажання повертатися до Росії. У разі зміни планів російських громадян, українська сторона готова надати їм сприяння в поверненні на територію РФ відповідно до існуючих процедур" - наголошують в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні НАЕК "Енергоатом" заявив, що МАГАТЕ знову стала жертвою російської пропаганди та публікує і розповсюджує отриману від Росії неправдиву інформацію і наративи. "На цей раз вони без жодної перевірки та з’ясування реального стану справ на власному сайті розмістили повідомлення від постійного представництва РФ у Відні. У ньому, зокрема, йдеться про нібито силове утримання російських спеціалістів-атомників на Рівненській АЕС. Інформуємо, що жодних спеціалістів-атомників з Росії на РАЕС не було і наразі немає. Натомість було четверо озброєних охоронців із РФ, які супроводжували вантаж – елементи ядерного палива, що було поставлене на РАЕС ще до початку військової агресії", - наголошувалося у повідомленні.

Як зазначається, з того часу і до сьогодні ці охоронці, відповідно до контракту, до моменту розвантаження і передачі українській стороні його охороняли.

"Вчора цей вантаж було розвантажено. Після завершення цих робіт охоронці покинули територію станції у супроводі співробітників СБУ, які забезпечують їхню безпеку і передачу російській стороні", - повідомив "Енергоатом".

Разом з тим "Енергоатом" звертає увагу, що на Запорізькій АЕС перебувають 11 спеціалістів-атомників з "Росатому", які вдерлися туди разом із загарбниками без згоди і запрошення НАЕК "Енергоатом" або Запорізької АЕС.

НАЕК "Енергоатом" вимагає від "Росатому" негайно вивести з території ЗАЕС свій персонал, що перебуває там поза законом.

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