Колонами з 4 джипів вони під'їжджають до готелів міста та намагаються влаштуватися.

Російські окупанти планують оселитися в соціальних об'єктах Запорізької атомної електростанції (АЕС).

Про це повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом" у своєму Telegram-каналі.

"Рашистські окупанти планують оселитися в соціальних об'єктах Запорізької АЕС. Колонами з 4 джипів під'їжджають до готелів міста та намагаються заселити туди своїх орків", - йдеться в повідомленні.

Росія захопила Запорізьку АЕС: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 4 березня російські військові захопили Запорізьку АЕС у місті Енергодар.

Усі 6 енергоблоків АЕС обслуговуються українським персоналом, зміни мають можливість ротації. Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, проте всі технічні рішення персонал вимушений погоджувати з командиром загарбників.

Працівники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів, весь персонал по прибутті на станцію ретельно перевіряється озброєними терористами. Внаслідок цього ядерна та радіаційна безпеки - під загрозою.

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