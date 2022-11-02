Кадиров, Пригожин і Патрушев переслідують власні інтереси.

Люди з найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна отримують власну вигоду з війни в Україні. Всі вони переслідують персональні інтереси, включаючи фінансове збагачення і нарощування влади. Хоча є й ідейні представники влади, яким хочеться відродити СРСР.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів російський журналіст Тимур Олевський.

"У них у всіх є свої інтереси. У Кадирова — фінансові і зберегти владу і дотації в Чечні. У Пригожина — мільярди, які він заробляє на продажу російських людей на війну і постачанні армії. Зараз Пригожин в Бєлгороді окопи риє і найменше думає про те, що вони знадобляться — зате відмінний держпідряд. Фантастичний бізнес — ти просто копаєш і отримуєш мільярд. Патрушев, швидше за все, людина ідейна. Йому хочеться "переграти" Радянський Союз у тому вигляді, який він собі уявляв — якби КДБ керувало країною, а не ЦК КПРС", — заявив Олевський.

За словами журналіста, у людей з оточення Путіна є власні локальні інтереси. Але всі вони діють, як "моноліт". Олевський стверджує, що ніяких конфліктів між Путіним, Кадировим, Пригожиним і Шойгу немає.

Вони всі знаходяться всередині системи і складають її частину. Єдиний спосіб піти — це померти або здійснити спробу прямого підриву. Однак ніхто на це не піде, адже Путін і люди в його оточенні занадто тісно пов'язані один з одним. При цьому кожен з них може ненавидіти соратників.

"Якщо є якась секта в Росії могутня, впливова і одночасно дрімуча в своїх уявленнях про устрій світу, якого вони просто бояться і тому так його сприймають, то це — ФСБ. Чому вони дрімучі? Вони бояться змін, тому що адекватні людські зміни заперечують їх існування. У нормальному світі спецслужби, в такому вигляді, в якому існує ФСБ, бути не може", — продовжив Олевський.

Журналіст повідомив, що під ФСБ часто мається на увазі збірний образ, куди входить і Головне розвідувальне управління РФ. За словами репортера, плани із захоплення України розроблялися в ГРУ ще з моменту розпаду СРСР.

"Там абсолютно своя психологія, клани, сектантство. Там є люди, які вважають себе обраними. Це тихі спецслужби, які існують самі для себе, а не для людей. Вони потихеньку божеволіють, а ми зараз бачимо результат цього божевілля", — підсумував Олевський.

Розкол серед російських еліт: що відомо

За даними британської розвідки, власник російської приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин намагається підвищити свій авторитет у напруженій російській системі національної безпеки. Він більше не заперечує свою причетність до ПВК.

Пригожин 1 листопада розкритикував російські еліти, які живуть в "комфортному стані". "Поки діти (еліт — ред.) не підуть воювати, повної мобілізації в країні не буде", — заявив "кухар Путіна".

За словами російського політолога Дмитра Орєшкіна, в оточенні Путіна найбільшим впливом володіє так звана "партія війни". І щоб створити для неї противагу, президенту РФ важливо зберегти авторитет Шойгу. В результаті російські еліти почнуть "жерти" один одного за право керувати на потопаючому кораблі.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що навіть якщо Путіна усунуть, то це не означатиме перемогу у війні. Однак смерть кремлівського диктатора явно зможе її наблизити.

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