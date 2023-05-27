Свердловська область і Краснодарський край продовжують лідирувати за кількістю підтверджених втрат.

Журналістам вдалося встановити імена 24 005 російських військових, ліквідованих на війні в Україні.

За останні два тижні Бі-бі-сі спільно з виданням "Медіазона" та командою волонтерів стали відомі імена ще 1361 вбитих. Третина всіх всіх втрат припадає на тих, хто до початку вторгнення не був пов'язаний з армією – добровольців, мобілізованих, ув'язнених і недавно набраних співробітників ПВК.

"Мова йде тільки про ті дані, які вдається знайти і перевірити за відкритими джерелами – реальне число втрат безумовно ще більше. Втрати Росії з урахуванням тих, хто вибув зі строю через поранення або смерті можуть становити щонайменше 216 000 осіб", - зазначають журналісти.

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Найбільше число втрат за останні місяці припадає на загони, складені із засуджених: зараз відомі імена 4315 загиблих ув'язнених. Втрати ув'язнених явно істотно більше, ніж встановлені цифри. Про багатьох загиблих стає відомо лише в тих випадках, коли місцеві жителі виявляють чергове кладовище з десятками могил, зазначеними хрестами і вінками ПВК "Вагнер".

Свердловська область і Краснодарський край продовжують лідирувати за кількістю підтверджених втрат.

"Росія продовжує втрачати на фронті висококваліфіковані кадри, в тому числі і офіцерів. Всього з початку вторгнення відомо про загибель 2063 офіцерів", - сказано в матеріалі.

Втрати РФ в Україні - деталі

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення по 26 травня цього року загальні бойові втрати ворога серед особового складу орієнтовно склали близько 205 тисяч 720 осіб. Це + 460 убитих за добу.