З початку вторгнення Росії до України, 24 лютого, компанія Vitol зафрахтувала понад 38 млн барелів нафти з російських портів вартістю приблизно 3,21 млрд доларів.

Президент України Володимир Зеленський закликав найбільшого у світі незалежного нафтотрейдера Vitol припинити постачання російської нафти, звинувативши його у "нахабній наживі на кривавій нафті".

Про це пише The Guardian.

Радник президента з питань економіки Олег Устенко від імені президента попросив компанію Vitol повідомити, коли вона відвантажить останній барель російської нафти і скільки нафти ще відвантажить до цієї дати.

У березні Зеленський уперше попросив Vitol припинити ділові відносини з Росією, "щоб перекрити грошовий потік", який спонсорує "масові вбивства безневинних людей", пише видання.

А у квітні нафтотрейдер заявив, що обсяг російської нафти "суттєво знизиться у другому кварталі, оскільки поточні контрактні зобов’язання зменшаться". Також було повідомлено, що компанія планує "вийти з російського ринку" та припинити транспортування російської нафти до кінця року.

Але в листі Устенко наголосив, що ці обіцянки не були виконані. Дані про перевезення Refinitiv, зібрані Global Witness, показали, що компанія Vitol зафрахтувала у червні через порти Росії понад 11 млн барелів нафти. А з початку вторгнення Росії до України, 24 лютого, компанія зафрахтувала понад 38 млн барелів нафти з російських портів вартістю приблизно 3,21 млрд доларів - у середньому понад 9 млн барелів на місяць.

"Vitol був найбільшим західним трейдером російської нафти, що перевозиться морем, після повномасштабного вторгнення 24 лютого. Це нахабна нажива на кривавій нафті, яка фінансує вбивства мирного українського населення", – заявив радник президента України.

Як зазначив керівник відділу розслідування даних у Global Witness Сем Леон, з моменту вторгнення Vitol був одним із головних західних каналів торгівлі енергоносіями президента РФ Володимира Путіна.

"Ніщо, крім найжорсткішого ембарго на російську нафту, не зупинить їх наживи за рахунок українського народу", – переконаний він.

Довідка УНІАН. Vitol Group - голландська компанія, що спеціалізується на торгівлі нафтою та нафтопродуктами. Перший за величиною нафтотрейдер (посередник з продажу вуглеводнів) у світі.

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